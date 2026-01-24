Los nachos con queso más caros de la historia: les cuestan 600.000 euros a los Benjamines

Benjamín padre y Benjamín hijo han estado impecables en las dos primeras rondas de Atrapa un millón. Han logrado conservar todos los fajos, soñando con el gran objetivo que han contado a Manel Fuentes: reformar y rehabilitar la casa que construyó el abuelo en un pueblo de Madrid.

Sin embargo, mantener el millón intacto ha sido misión imposible en la tercera ronda. En una pregunta sobre alimentación, los Benjamines han tenido que acertar qué se inventó en el siglo XX. La pareja de concursantes ha descartado huevo frito y vino desde el primero momento. Sin embargo, han dudado entre las otras dos opciones.

Finalmente, padre e hijo han dejado 600.000 euros sobre kétchup y 400.000 sobre nachos con queso. Haciendo varias analogías divertidas con su profesión, dado que ambos son médicos, han reconocido que lo peor podía ser el postoperatorio. Efectivamente, ha sido doloroso ver cómo se abría la trampilla que sostenía la mayor cantidad de dinero. ¡Revive este momento en el vídeo!