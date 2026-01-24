Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 24 de enero

Los nachos con queso más caros de la historia: les cuestan 600.000 euros a los Benjamines

Padre e hijo han decidido dividir el dinero entre dos opciones, una estrategia que les ha hecho perder mucho dinero pero también salvar 400.000 euros.

Los Benjamines, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Benjamín padre y Benjamín hijo han estado impecables en las dos primeras rondas de Atrapa un millón. Han logrado conservar todos los fajos, soñando con el gran objetivo que han contado a Manel Fuentes: reformar y rehabilitar la casa que construyó el abuelo en un pueblo de Madrid.

Benjamín hijo, concursante de Atrapa un millón

Sin embargo, mantener el millón intacto ha sido misión imposible en la tercera ronda. En una pregunta sobre alimentación, los Benjamines han tenido que acertar qué se inventó en el siglo XX. La pareja de concursantes ha descartado huevo frito y vino desde el primero momento. Sin embargo, han dudado entre las otras dos opciones.

Finalmente, padre e hijo han dejado 600.000 euros sobre kétchup y 400.000 sobre nachos con queso. Haciendo varias analogías divertidas con su profesión, dado que ambos son médicos, han reconocido que lo peor podía ser el postoperatorio. Efectivamente, ha sido doloroso ver cómo se abría la trampilla que sostenía la mayor cantidad de dinero. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Los Benjamines, concursantes de Atrapa un millón

Los nachos con queso más caros de la historia: les cuestan 600.000 euros a los Benjamines

Atrapa un millón

Un amor entre médicos que surgió durante una guardia: Manel Fuentes flipa con Benjamín

Benjamín hijo, concursante de Atrapa un millón

La promesa de un padre a su hijo en Atrapa un millón: la saga de los Benjamines la seguirá… ¡su perro!

Roberto Leal y Mercedes
A las 23.00 horas

¡Deportes extremos en Oporto! Así será la última aventura de Roberto y Mercedes en Nos vamos de madre

El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío
Mejores momentos | Programa 3

El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío: “No me habéis dado ni un bien”

El veredicto de Santiago Segura para María José Campanario
Mejores momentos | Programa 3

El veredicto de Santiago Segura para María José Campanario: “Me ha gustado tu escote generoso”

El miembro del jurado ha elogiado el atuendo de la concursante para enfrentarse al desafío Trash!

Eduardo Navarrente, en El Desafío
A las 22.00 horas

“Me va a costar la vida”: Eduardo Navarrete, en llamas sobre un quad en el próximo programa de El Desafío

La cuarta gala de El Desafío estará marcada por el peligro reto de fuego de Eduardo Navarrete.

Pablo Motos y El Xokas

Xokas flipa al conocer el precio de la cámara súper lenta de El Hormiguero: “Es una fumada”

Manu, concursante de Pasapalabra

¿Será Manu el ganador del bote de Pasapalabra? Experiencia, humildad y constancia de un recordman

El problema más surrealista de Iker en su paso por La ruleta: "Es que ya me lo sé y tengo el bote a tiro"

El problema más surrealista de Iker en su paso por La ruleta: "Es que ya me lo sé y tengo el bote a tiro"

Publicidad