Mejores momentos | 24 de enero

De la exigencia a las lágrimas: Miriam consigue emocionar a su padre en Atrapa un millón

A Miriam y a Omar les va el deporte de riesgo y están en el concurso perfecto para cumplir el exigente objetivo que ha puesto el padre de la concursante.

Atrapa un millón

Alberto Mendo
Omar y Miriam, comercial de coches e integradora social, han llegado al concurso perfecto teniendo en cuenta que son una pareja de amigos muy aventurera. Procedentes de Monzón (Huesca), aunque viviendo en Granada, los dos han contado a Manel Fuentes para qué desean ganar el premio de Atrapa un millón. Por una parte, quieren una caravana para hacer lo que han llamado “turismo real”. “Empaparte de la cultura de verdad, no ir de hoteleo ni ir de postureo”, han explicado.

Además, han demostrado que les va el deporte de riesgo. Incluso han enseñado algunas imágenes de sus experiencias más extremas. Por eso, también invertirían una parte del dinero en formarse en ser “profesores de paracaídas, piragüismo…”.

Eso sí, el más exigente con esta pareja de concursantes ha sido el padre de Miriam, que les ha puesto el mínimo de llevarse 500.000 euros. “Eres peor que el padre de Neymar”, ha bromeado Manel. Poco después, él mismo ha acabado entre lágrimas con el bonito mensaje que le ha transmitido su hija. ¡No te pierdas en el vídeo este momentazo tan emotivo!

Los Benjamines, concursantes de Atrapa un millón

“Alea jacta est”: Julio César, un abrazo entre los Benjamines y 100.000 euros en juego en Atrapa un millón

Los Benjamines, concursantes de Atrapa un millón

Los nachos con queso más caros de la historia: les cuestan 600.000 euros a los Benjamines

Un amor entre médicos que surgió durante una guardia: Manel Fuentes flipa con Benjamín

Benjamín hijo, concursante de Atrapa un millón
La promesa de un padre a su hijo en Atrapa un millón: la saga de los Benjamines la seguirá… ¡su perro!

Roberto Leal y Mercedes
A las 23.00 horas

¡Deportes extremos en Oporto! Así será la última aventura de Roberto y Mercedes en Nos vamos de madre

El último programa de Nos vamos de madre lleva a Roberto Leal y Mercedes a la ciudad portuguesa, donde le esperan retos extremos. ¿Serán capaces de superarlos?

El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío
Mejores momentos | Programa 3

El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío: “No me habéis dado ni un bien”

La humorista no se ha tomado nada bien las valoraciones del jurado tras su desafío de la Maniobra infernal.

El veredicto de Santiago Segura para María José Campanario

El veredicto de Santiago Segura para María José Campanario: “Me ha gustado tu escote generoso”

Eduardo Navarrente, en El Desafío

“Me va a costar la vida”: Eduardo Navarrete, en llamas sobre un quad en el próximo programa de El Desafío

Pablo Motos y El Xokas

Xokas flipa al conocer el precio de la cámara súper lenta de El Hormiguero: “Es una fumada”

