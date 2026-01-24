De la exigencia a las lágrimas: Miriam consigue emocionar a su padre en Atrapa un millón

Omar y Miriam, comercial de coches e integradora social, han llegado al concurso perfecto teniendo en cuenta que son una pareja de amigos muy aventurera. Procedentes de Monzón (Huesca), aunque viviendo en Granada, los dos han contado a Manel Fuentes para qué desean ganar el premio de Atrapa un millón. Por una parte, quieren una caravana para hacer lo que han llamado “turismo real”. “Empaparte de la cultura de verdad, no ir de hoteleo ni ir de postureo”, han explicado.

Además, han demostrado que les va el deporte de riesgo. Incluso han enseñado algunas imágenes de sus experiencias más extremas. Por eso, también invertirían una parte del dinero en formarse en ser “profesores de paracaídas, piragüismo…”.

Eso sí, el más exigente con esta pareja de concursantes ha sido el padre de Miriam, que les ha puesto el mínimo de llevarse 500.000 euros. “Eres peor que el padre de Neymar”, ha bromeado Manel. Poco después, él mismo ha acabado entre lágrimas con el bonito mensaje que le ha transmitido su hija. ¡No te pierdas en el vídeo este momentazo tan emotivo!