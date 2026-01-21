Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sábado a las 22 horas

Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes

Cada pareja de concursantes se enfrenta a ocho preguntas y tienen que intentar conservar el máximo de dinero posible hasta el final.

Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Regresa a Antena 3 uno de los concursos con más éxito: Atrapa un millón. Será este sábado, a las 22:00 horas, cuando Manel Fuentes se ponga de nuevo al frente del formato para recibir a parejas de concursantes que intentarán hacerse con el mayor premio posible.

La mecánica se mantiene en Atrapa un millón: pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno) y el objetivo es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

Atrapa un millón

Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al ‘Todo o nada’: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa.

A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.

Una marca histórica

Atrapa un millón se estrenó en Antena 3 en febrero de 2011. Arrancó como un formato de viernes en prime time, pero debido a su gran éxito se convirtió también en un programa diario en las tardes de la cadena.

A lo largo de sus tres años y medio de emisión, el programa presentado por Carlos Sobera repartió 5 millones de euros. Su mayor premio entregado fue de 300.000 euros y llegó a poner sobre la mesa hasta 2 millones de euros en alguno de sus especiales.

El programa fue recibido con un gran entusiasmo tanto por el público como por la crítica y en 2011 recibió el Premio Ondas y el TP de Oro, ambos en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento.

Estrenado en Reino Unido a mediados de 2010, Atrapa un millón ha viajado por todo el mundo cosechando numerosos éxitos en todos los países en los que se ha emitido. Desde entonces, el formato ha sido adaptado en 53 países, se han emitido más de 5.000 episodios en todo el mundo y actualmente se emite en algunos territorios como Polonia o Israel.

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Cuñado desaparecido Adamuz

Javier, cuñado de uno de los desaparecidos en el choque de trenes de Adamuz: "Él nos decía que no cogiéramos el tren"

Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes

Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes

Eduardo Navarrete ante la apnea

Eduardo Navarrete ante la apnea: "Yo tengo la capacidad pulmonar de Terelu Campos"

Ignacio Barrón, Pdte. CIAF
Accidente Adamuz

El Presidente de la CIAF, tras las palabras del ministro Puente sobre el accidente: "Creo que no se trata de un pecado de juventud después de ocho meses"

"Un postre sencillo y muy fácil de elaborar": strudel de pera de Eva Arguiñano
Para 4 personas

"Un postre sencillo y muy fácil de elaborar": strudel de pera de Eva Arguiñano

Pastel de patata y salchichas, de Karlos Arguiñano: "No tiene ninguna dificultad y es sorprendente"
Para 4 personas

Pastel de patata y salchichas, de Karlos Arguiñano: "No tiene ninguna dificultad y es sorprendente"

Qué forma tan fácil y sencilla de cocinar un plato rico y con fundamento. Karlos Arguiñano muestra la elaboración de este pastel de patata y salchichas paso a paso.

Exmaquinista indignado
Accidente tren Ademnuz

Un maquinista jubilado clama por las llamadas tras el accidente: "No se dio cuenta que la línea roja ocupada por el Alvia no avanzaba"

Las llamadas del maquinista del Iryo al centro de control de tráfico centran la atención sobre el accidente de tren de Ademuz, Córdoba. Las incógnitas que pueden ayudar a resolver las conversaciones, como el tiempo transcurrido entre sucesos, llevaba al extrabajador a nuevas dudas, así como a reivindicar que se tomen medidas y cargar contra los responsables.

Superviviente

Superviviente del accidente de Adamuz denuncia incidencias constantes: "Siempre intento no coger ese tren porque voy con miedo"

José Trigueros, ing. de Caminos

José Trigueros, sobre las primeras llamadas del maquinista del Iryo: "Esos 20 segundos que son clave, ¿cuándo se producen, por qué se producen?"

Muere el maquinista de un tren en Girona.

Ernestina auxilió en su masía a los heridos del accidente de tren de Gelida: "Los heridos leves estaban muy afectados pero les pudimos ayudar"

Publicidad