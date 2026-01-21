Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes

Regresa a Antena 3 uno de los concursos con más éxito: Atrapa un millón. Será este sábado, a las 22:00 horas, cuando Manel Fuentes se ponga de nuevo al frente del formato para recibir a parejas de concursantes que intentarán hacerse con el mayor premio posible.

La mecánica se mantiene en Atrapa un millón: pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno) y el objetivo es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al ‘Todo o nada’: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa.

A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.

Una marca histórica

Atrapa un millón se estrenó en Antena 3 en febrero de 2011. Arrancó como un formato de viernes en prime time, pero debido a su gran éxito se convirtió también en un programa diario en las tardes de la cadena.

A lo largo de sus tres años y medio de emisión, el programa presentado por Carlos Sobera repartió 5 millones de euros. Su mayor premio entregado fue de 300.000 euros y llegó a poner sobre la mesa hasta 2 millones de euros en alguno de sus especiales.

El programa fue recibido con un gran entusiasmo tanto por el público como por la crítica y en 2011 recibió el Premio Ondas y el TP de Oro, ambos en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento.

Estrenado en Reino Unido a mediados de 2010, Atrapa un millón ha viajado por todo el mundo cosechando numerosos éxitos en todos los países en los que se ha emitido. Desde entonces, el formato ha sido adaptado en 53 países, se han emitido más de 5.000 episodios en todo el mundo y actualmente se emite en algunos territorios como Polonia o Israel.