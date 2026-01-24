Antena3
Mejores momentos | 24 de enero

Crisis en Atrapa un millón: Omar y Miriam discrepan... y pierden casi medio millón de euros

Omar ha acabado convenciendo a Miriam de su teoría y han apostado por ella casi todo el dinero que conservaban, aunque han conseguido salvar 175.000 euros.

Omar y Miriam, concursante de Atrapa un millón

Alberto Mendo
Publicado:

La primera crisis de Omar y Miriam en Atrapa un millón ha llegado bastante pronto, en la tercera ronda, y con discrepancias entre los dos. Cada uno tenía una teoría en torno a la pregunta y eso, inevitablemente, les ha llevado a dividir el dinero… ¡y han perdido casi medio millón de euros! Justo la cantidad que el padre de la concursante les había pedido que ganaran como mínimo. “Eres peor que el padre de Neymar”, bromeó Manel Fuentes.

Atrapa un millón

De entre las cuatro opciones, la pareja de concursantes tenía que acertar dónde vive más gente. Descartando desde el principio la Antártida y la Comunidad de Madrid, Miriam apostaba por América del Norte y Omar estaba seguro de que es la Unión Europea. Los dos han argumentado sus opiniones pero ha sido el concursante quien ha acabado convenciendo a su amiga.

En total, han puesto 475.000 euros en América del Norte y lo llamativo es que Miriam es quien ha puesto ahí los fajos de billetes, incluso añadiendo alguno in extremis. Aun así, ha demostrado que mantenía la discrepancia. Su lamento ha sido total al ver que la respuesta correcta era Unión Europea. Al menos, han conseguido salvar la ronda con 175.000 euros. ¡Revive este tenso momento en el vídeo!

