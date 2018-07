Atrapa un millón: el formato que triunfa en todo el mundo

En Gran Bretaña, la cadena Channel Four está preparando la cuarta temporada del concurso, que ha sido emitido de lunes a sábado en el horario de máxima audiencia. Su anterior emisión fue seguida por 3,3 millones de espectadores. Además, Channel Four emitirá dos especiales en fines de semana (viernes y sábado).

Además del éxito en su emisión televisiva, "The Million Pound Drop" (título del concurso en Gran Bretaña) ha logrado una gran afluencia en su site de Internet. El pasado 26 de octubre registró 189.000 jugadores en la red durante la emisión del concurso.

En Turquía, "The Money Drop" registró en la cadena Show TV el 23,8% de share en la primera entrega emitida el pasado mes de octubre, y ya se está emitiendo la segunda temporada. La cadena Rossiya estrenó en Rusia el concurso en septiembre, día en que lideró la televisión del país superando el 30 % de share.

La cadena ZDF de Alemania estrenó "The Money Drop" el pasado mes de octubre con cerca de 6 millones de espectadores y un 39% de share, mientras que en Grecia se emite en Mega Channel desde el 26 de octubre, día en el que obtuvo un share del 29,3% superando la medía de la cadena en 9 puntos, y en Israel el estreno registró un40,2% con su emisión en Keshet TV.

Además, Hungría ha estrenado la primera temporada de "The Money Drop" el pasado 29 de noviembre en emisión semanal y en horario de prime time.

La cadena Fox de Estados Unidos estrenó el pasado 20 de diciembre en prime time y ha seguido en emisión desde el 4 de enero dos veces por semana, con cuatro programas de emisión diaria en prime time, coincidiendo con la parrilla especial de Navidad. Endemol USA producirá en total doce programas, y los restantes se emitirán a partir de enero en frecuencia semanal, también en prime time.

En Albania, la cadena TOP CHANNEL ha estrenado la versión albanesa de "The Money Drop" el pasado 11 de enero en prime time, y Ucrania está emitiendo semanalmente el concurso desde el pasado 12 de enero de 2011.

Kazakstan tiene previsto el estreno de "The Money Drop" a finales del mes de enero y la cadena TVP de Polonia para el próximo mes de marzo. Francia (TF1), Italia y la cadena Channel Nine de Australia también preparan sus propias versiones de "The Money Drop".