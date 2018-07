Leo Rivera se estrena en la prueba del ‘Alfabody’

PROGRAMA 6 ‘ME RESBALA’ | ALFABODY

Leo Rivera ha salido vivo de su primera prueba en ‘Me Resbala’. El humorista ha tenido unos ayudantes de excepción que no han dudado en saltar a la alfombra para ayudarlo, a él y al Monaguillo, en la prueba del ‘Alfabody’. A pesar de que la palabra era fácil, parece que la ortografía no es lo suyo. ¿Esa ‘b’ es mayúscula o minúscula?