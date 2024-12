Vuelve a ver la entrevista a Esther Cañadas tras descubrir que era Rinoceronte en Mask Singer

Esther Cañadas, Rinoceronte en Mask Singer: "Estar en este programa es el reto más grande que he hecho"

Esther Cañadas ha sido desenmascarada como Rinoceronte en Mask Singer, dejando al público y al jurado sorprendidos con su potente voz y su imponente presencia en el escenario. En una entrevista exclusiva, la modelo internacional ha compartido detalles y anécdotas sobre su paso por el programa.

La experiencia ha sido un auténtico desafío para ella. "Estar en este programa es el reto más grande que he hecho", confesó. Cañadas explicó que desde el principio sabía que participar sería complicado, pero no se imaginaba el nivel de esfuerzo físico y mental que supondría.

El impresionante disfraz de Rinoceronte fue uno de los mayores obstáculos a los que tuvo que enfrentarse. "La primera vez que vi el disfraz me encantó, pero cuando me lo puse por primera vez, con tan solo cinco minutos tuve dolores que me duraron dos días", recordó.

Entre las anécdotas que reveló, contó que le daba miedo ser parada por la policía mientras iba encapuchada al plató para mantener el anonimato. Por ello, llegó a salir sin DNI, completamente metida en el papel de no ser identificada.

La identidad de Rinoceronte fue descubierta por Ana Milán, quien aseguró estar convencida desde hacía semanas de que se trataba de Esther Cañadas. La modelo cierra su participación en Mask Singer con una gran sonrisa, habiendo mostrado una nueva faceta que ha sorprendido y encantado a todos.