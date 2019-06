Cómo ganarle a una máquina tragamonedas según Sun Tzu

Antes de la llegada del casino online a España ya se hablaba mucho de trucos para ganar en las tragaperras. Había muchas teorías que hablaban de cómo ganar en las máquinas tragamonedas de los bares en los 90. Era una época en la que en todos los bares y restaurantes había máquinas slots. Algunos hablaban de trucos para ganar en las máquinas tragamonedas del casino, etc…En definitiva, es un tema que llevan muchos años en auge. Sin embargo, podemos asegurar que no existen perfectas estrategias de tragamonedas. Hay trucos para disminuir posibles pérdidas y aumentar potenciales premios. ¡Empecemos!

Cómo ganarle a una máquina tragamonedas

Hace tiempo que me di cuenta que uno de los grandes libros de la historia puede servir para mejorar muchos aspectos de la vida cotidiana. Sí, también en nuestro objetivo de como ganar dinero en las máquinas tragamonedas. Hablamos del clásico El arte de la guerra de Sun Tzu. Si no lo has leído, ya estás tardando en conseguir un ejemplar. Vamos a desgranar algunos trucos o estrategías para tragamonedas a través de citas de esta obra maestra.

La mejor victoria es vencer sin combatir

Si llevas una racha negativa jugando a las máquinas tragamonedas no te empecines en jugar más para cambiar la situación. Como sabrás las rachas no son matemáticamente demostrables pero existen. Plantéate un límite de pérdidas. Tú puedes poner la cantidad. Pero no superes esa cantidad, ya que es muy conocido por todos la sensación de creer que con la próxima tirada lograremos recuperar todas las pérdidas. Y… vuelves a perder. Para a tiempo. Será una victoria.

Conoce al enemigo y a ti mismo

Es un resumen de una cita más larga que me ha servido para muchos ámbitos. En el caso de las máquinas tragamonedas es sencillo de demostrar.

En término medio, una máquina tragamoneda tiene un promedio de retorno al jugador de un 95%. En otras palabras,de cada 1€ apostado, 0,95€ volverán al jugador. Quedándose el margen del casino online un 5%.

Otro concepto que debes conocer es el RTP (return to player) que suele oscilar entre el 90 y el 96% dependiendo de la máquina tragamoneda a la que se juegue.

Finalmente, para acabar de completar nuestro conocimiento de nuestro enemigo a vencer deberíamos conocer la volatilidad. Si una máquina tragaperras tiene una alta volatilidad significa que no dará muchos premios al jugador, pero que estos premios son muy altos. Por el contrario, si es una slot online de una baja volatilidad dará muchos premios pero de una cantidad menor.

Si te planteas cómo ganarle a una máquina tragamonedas, debes saber qué tipo de jugador eres. ¿Cómo actúas tú mientras juegas?Aunque no le demos importancia, el comportamiento de nosotros, los jugadores, mientras se está jugando repercutirá mucho en que el resultado final de nuestra experiencia con las máquinas tragamonedas. ¿Impulsivo? ¿Frío? Cónocete a ti mismo y logra potenciar tus puntos fuertes y mejora tus puntos débiles.

Se debe ponderar y deliberar antes de hacer un movimiento

No apuestes a lo loco y sin una estrategia de tragamonedas. Debes saber de antemano tu presupuesto. Sabemos que las apuestas más altas os van a asegurar un premio mayor. Sí, de esos que salen en los anuncios de televisión. Pero eso no es lo frecuente.

Por eso, si no tienes un presupuesto elevado, lo mejor es que juegues con apuestas mínima hasta que consigas doblar o triplicar tu presupuesto asignado. A partir de ese momento, ya puedes ir en busca del gran premio. Y si no lo logras, al menos sabes que tu gasto ha sido limitado. Esta es una de las grandes fórmulas de cómo ganarle a una máquina tragamonedas.

Otra consejo para ganarle a una máquina tragamonedas es la de no apostar los beneficios. ¿Has ganado un dinerito? Pues apártalo. No vuelvas a apostar con él. De esta forma cuando se te acabe el presupuesto que tenías reservado, habrás logrado mantener a salvo tu premio.

