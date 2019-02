CÓMO GANAR EN LA RULETA: 9000 EUROS EN 3 HORAS

El creador del personaje de James Bond, el escritor Ian Fleming, se jactaba de conocer cómo ganarle a la ruleta, hecho que le garantizaban poder cenar gratis gracias a los premios que conseguía.

Cómo ganar a la ruleta según James bond

También se le conoce como el sistema Labouchere. Para jugar al casino online no hace falta que te vistas con tus prendas más glamourosa ni que ensayes tus miradas más arrebatadoras. Mejor entérate bien cómo ganar en la ruleta electrónica basado en el método de James Bond.

Para jugar deberás tener 200€. Sigue leyendo y entenderás el porqué de esta cantidad.

Vamos a realizar apuestas en columna o apuestas múltiple. Exactamente de esta forma:

Apostamos 140 en los números más altos (del 19 al 36)

Apostamos 50€ en estos 6 números: del 13 al 18

Apostamos 10€ al 0 (como seguro)

De esta forma lograrás lo siguiente:

Si la bola ha caído entre el 19-36 has ganado 80€

Si la bola ha caído entre el 13-18 has ganado 100€

Si la bola ha caído en el 0 has ganado 160€

Seguro que estarás pensando: ¿Cómo ganar la ruleta sin tener en cuenta los números del 1 al 12? ¿Qué pasa con ellos? Bien, ya os hemos dicho que en la ruleta no existe ninguna fórmula perfecta para ganar. Por ello, os avanzamos un plan B. Así que si no has tenido suerte y la bola no ha caído en los números seleccionados, te recomendamos que recuperes las pérdidas con la estrategia Martingala. ¿Sabes qué es la estrategia Martingala? Te recomendamos encarecidamente que descubras en este post las 3 estrategias de ruleta con más éxito.

Caso real de cómo ganar en la ruleta

Nosotros no podemos mostrarte la fórmula infalible de cómo ganar en la ruleta electrónica, pero sí te enseñamos la fórmula para aumentar tus posibilidades de éxito; el frac y las mujeres bonitas a tu alrededor corren de tu parte. Ahhh, ¿quieres saber cómo lo hizo nuestro usuario? Aquí te dejamos su historial de juego y sus jugadas.

Algunos datos del usuario

Hombre de Madrid

Tiene 22 años

Juega en Sportium desde Diciembre de 2014

Nunca depositó más de 300€

Conozcamos un poco más a este usuario con una pequeña entrevista. Quizás descubramos la versión definitiva de cómo ganar en la ruleta electrónica:

¿Cómo afrontas los nervios cuando empiezas a ganar?

No tengo nervios porque en caso de perder, para mí no es una desgracia. Es más, lo lógico es perder para eso está el 0. (broma)

¿Crees que es mejor utilizar una actitud conservadora o mejor ser audaz?

Para mí, como opinión personal es mejor ser audaz. Los premios son mayores aunque el riesgo también lo sea. Me gusta la tensión que existe en el momento en el que apuestas fuerte y esperas a que salga el número por el que has apostado. Es una emoción muy grande.

¿Qué tipo de personalidad crees que funciona mejor jugando a la ruleta?

La personalidad fundamental es aquella en la que se gane o pierda, no afecta a la vida cotidiana. No se debe apostar dinero que no se puede perder. Pero no solo en este juego sino en cualquier otro, como la bolsa.

Está claro que sabes cómo ganar en la ruleta: ¿Algún consejo para los que quieran ganar en la ruleta?

Mi consejo es el siguiente: disfrutar con el juego de manera responsable, y usarlo como otra manera de diversión y emoción. No existen estrategias, sólo es suerte. Eso sí es más fácil ganar dinero aquí que en el euromillones. Si se apuesta por un número, se gana 1 de cada 36, en cambio en el euromillones es 1 de cada más de 140.000.000.

Además, esto es fundamental: es más fácil ganar cuando el dinero que se apuesta no tienes problema en perderlo que si se juega con la tensión de decir, no puedo perderlo o no podré pagar algo. Por último, querría dar las gracias a Sportium por la rapidez en el pago de los premios, el servicio de atención al cliente que validó mis datos en menos de 2 horas, y a todo el equipo que facilitó en todo momento la resolución de mis dudas.

¿Has jugado alguna vez a la ruleta? ¿Has descubierto jugando a la ruleta algunos trucos que te garanticen el éxito? Si no es así, te recomendamos que aproveches nuestro Bono de Bienvenida para poner en práctica todas las estrategias y trucos que os hemos ido enseñando.

ACTUALIZACIÓN de cómo ganar ruleta 2019

Si después de leer este post quieres poner en prácticas cómo ganar a la ruleta, te recomendamos que antes de ponerte a jugar te pongas un límite de dinero que estás dispuesto a jugar. De esta forma, te puedes marcar un importe con el que puedes jugar a la ruleta online sin que tengas que preocuparte. Es, como en otras actividades lúdicas, una especie de entrada. Si vas a ir al cine, sabes que te va a costar un dinero concreto y si le añades palomitas y bebidas, un poco más.