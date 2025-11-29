La versión de ‘Daughters’ de este talent pone la piel de gallina en La Voz

Tras conquistar al público en el Asalto Final, Jake Miagra regresa al escenario de La Voz para demostrar por qué es una de las voces más potentes del equipo de Mika.

En la primera semifinal, el talent cantó ‘Daughters’, de John Mayer, una elección que le permitió volver a mostrar su particular timbre y esa sensibilidad tan característica que lo diferencia. "No tiene miedo de contar su historia", ha comentado Mika, el coach ha alabado la capacidad que tiene el talent y su prometedor futuro.

La actuación de Jake destacó por su originalidad y su capacidad para reinterpretar cada canción a su manera, el talent ha puesto en pie a todo el público y a los coaches, sobre todo a Mika quien se ha quedado en shock. Su voz volvió a conquistar al público y a los coaches... ¡Así ha sido su actuación!