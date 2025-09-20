Antena 3 LogoAntena3
“¿Te quieres callar ya?”: el pique de Pablo López con Sebastián Yatra por esta talent

Al cantante no le sentó nada bien que lo bloquearan y no quería que Sheila se dejase embaucar por su compañero.

Pablo López, coach de La Voz

Patri Bea
Publicado:

La voz de Sheila ha cautivado a los cuatro coaches. De hecho, Malú tenía tan claro que quería esa voz en su equipo que bloqueó a Pablo López para quitarse competencia de encima… ¡y por supuesto no le hizo ninguna gracia!

Sebastián Yatra quiso disfrutar de la actuación de Sheila con los ojos vendados y no quería destaparlos hasta que la joven tomase una decisión. “Sabía que me iba a encontrar con una voz que no necesitaba ver, que solamente necesitaba sentir”, aseguraba a la talent el cantante colombiano.

“¿Te quieres callar ya?”: le soltó Pablo López a Sebastián Yatra al ver que el cantante se estaba llevando a talent a su terreno. Por supuesto, el colombiano no le hizo ni caso y continuó con su discurso para llamar la atención de Sheila.

“Entre Pablo y Yatra hay guerra, eh”, puntualizaba Malú al presenciar varios piques por los talents en estas Audiciones a ciegas. ¡Revive este momentazo del primer programa dándole play al vídeo de arriba!

"¿Te quieres callar ya?": el pique de Pablo López con Sebastián Yatra por esta talent

La crisis de los 40 de Íñigo: "Hice un Excel para casarme"

Pablo superbloquea a Malú y rompe el deseo de esta talent: "Me ha escocido mucho"

La palabra que ha dejado a Rosa sin el bote de 2.128.000 euros en Pasapalabra

Juanra Bonet recibe a El clan Watagatá y Retales el miércoles en Juego de Pelotas: "¡Dale al play!"

El presentador ya avisa de que no será fácil que uno de los equipos consiga los 100.000 euros del concurso, pero sí asegura diversión: "Eso está garantizado".

"El talento natural no es suficiente": las duras palabras de Mika a este talent en La Voz

El cantante ha querido darle un importante consejo a Oihan durante su valoración que ha dejado al joven reflexionando.

Lentejas con chorizo y panceta al estilo de Arguiñano: un guiso clásico y económico para toda la familia

Victoria de Marichalar y Rocío Laffón llegan con mucha ilusión a Emparejados: "Yo digo más veces te quiero"

