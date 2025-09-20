“¿Te quieres callar ya?”: el pique de Pablo López con Sebastián Yatra por esta talent

La voz de Sheila ha cautivado a los cuatro coaches. De hecho, Malú tenía tan claro que quería esa voz en su equipo que bloqueó a Pablo López para quitarse competencia de encima… ¡y por supuesto no le hizo ninguna gracia!

Sebastián Yatra quiso disfrutar de la actuación de Sheila con los ojos vendados y no quería destaparlos hasta que la joven tomase una decisión. “Sabía que me iba a encontrar con una voz que no necesitaba ver, que solamente necesitaba sentir”, aseguraba a la talent el cantante colombiano.

“¿Te quieres callar ya?”: le soltó Pablo López a Sebastián Yatra al ver que el cantante se estaba llevando a talent a su terreno. Por supuesto, el colombiano no le hizo ni caso y continuó con su discurso para llamar la atención de Sheila.

“Entre Pablo y Yatra hay guerra, eh”, puntualizaba Malú al presenciar varios piques por los talents en estas Audiciones a ciegas. ¡Revive este momentazo del primer programa dándole play al vídeo de arriba!