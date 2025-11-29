¡Pura magia! El sentimiento de Javier llega al corazón de los coaches

Javier ha regresado al escenario de La Voz con una actuación cargada de emoción y entrega. Después de conquistar a Mika en las Audiciones a ciegas con un tema de Pablo López, el talent afrontó la primera Semifinal con un nuevo reto: interpretar ‘Tanto’, de Pablo Alborán.

La elección del tema permitió a Javier mostrar su sensibilidad y su capacidad para transmitir, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más intensos de la noche. Su voz cálida y su manera de transmitir hicieron que el plató se llenará de magía.

Durante su actuación, Javier demostró que tiene madera de artista y que puede ser uno de los candidatos a ganar La Voz. ¡Menuda actuación se ha marcado!