Actuación | Primera semifinal

¡Pura magia! El sentimiento de Javier llega al corazón de los coaches

El talent apostó por ‘Tanto’ de Pablo Alborán para la primera Semifinal de La Voz.

Javier, talent de La Voz

Celia Gil
Publicado:

Javier ha regresado al escenario de La Voz con una actuación cargada de emoción y entrega. Después de conquistar a Mika en las Audiciones a ciegas con un tema de Pablo López, el talent afrontó la primera Semifinal con un nuevo reto: interpretar ‘Tanto’, de Pablo Alborán.

La elección del tema permitió a Javier mostrar su sensibilidad y su capacidad para transmitir, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más intensos de la noche. Su voz cálida y su manera de transmitir hicieron que el plató se llenará de magía.

Durante su actuación, Javier demostró que tiene madera de artista y que puede ser uno de los candidatos a ganar La Voz. ¡Menuda actuación se ha marcado!

