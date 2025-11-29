Pablo López se emociona al recordar a su abuela: "Soñaba que nunca se acabara"

Después de la actuación de uno de los talents, Eva González ha sorprendido a Pablo López con una imagen suya de cuando era pequeño. La presentadora se ha acercado a la silla del coach con los brazos abiertos, "parece Harry Potter" ha comentado Yatra. La imagen ha sorprendido mucho al cantante.

El público ha vitoreado el nombre de Pablo, "toda la ropa que llevábamos mi hermano y yo era cosida por mi abuela" ha recordado el coach. La anécdota ha emocionado a todos los presentes y ha dado pie al coach a contar los sueños de cuando era pequeño, "yo quería ser quiosquero".

Eva González le ha dedicado unas palabras muy bonitas al coach, "sigues siendo pequeñito y tocando de verdad". El momentazo que ha dejado La Primera Semifinal de La Voz, con Pablo López como protagonista, recordando una memoria muy especial del coach de cuando era pequeño.