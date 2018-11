Europa FM, radio oficial de 'La Voz'

Antonio Orozco, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Pablo López ya tienen al aspirante que buscará formar parte de sus respectivos equipos. Los oyentes de Europa FM han elegido a uno de los candidatos a pasar por las audiciones a ciegas de 'La Voz', el talent musical de más éxito en todo el mundo, que próximamente emitirá Antena 3. No te hacemos esperar más, la audición más votada en las redes sociales... ¡es la versión de Shape Of You de Ed Sheeran!