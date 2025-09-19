Magia y energía en el arranque de La Voz: los coaches hacen vibrar al público con dos versiones únicas

Antena 3 LogoAntena3
La séptima temporada de La Voz comenzó por todo lo alto en Antena 3. Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López emocionaron al público con ‘La niña de la linterna’ y ‘Love today’, una actuación cargada de magia y energía que convirtió el estreno en una noche inolvidable.

Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López

La Voz ha arrancado su nueva temporada de una manera muy especial y con un arranque que dejó sin palabras a los espectadores. Los cuatro coaches, Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López, subieron juntos al escenario para protagonizar dos actuaciones que ya forman parte de los grandes momentos del programa.

La noche comenzó con la interpretación de ‘La niña de la linterna’. Pablo López, al piano, empezó a tocar la melodía arropado por las voces de sus compañeros, dando lugar a una versión única y emocionante que puso la piel de gallina y creó auténtica magia en el escenario.

Tras esa primera actuación cargada de sensibilidad, el plató de La Voz se transformó en una fiesta. Los cuatro coaches subieron a una tarima para cantar ‘Love Today’, uno de los temas más emblemáticos de Mika. Esta vez, todos interpretaron en inglés junto al artista internacional, desatando la energía y la complicidad que marcaron el inicio de la temporada.

Con estas dos actuaciones, La Voz ha dado el pistoletazo de salida a una edición que promete ser la más sorprendente hasta la fecha. Un arranque espectacular que combina emoción, diversión y el talento de unos coaches dispuestos a luchar por las mejores voces del país.

