Una fan de Pablo López cumple su sueño al cantar con su ídolo en La Voz: “Llevo siguiéndote ocho años”

María conquista a Pablo López y ambos interpretan ‘El gato’ en el escenario de La Voz. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Pablo López y María, talent de La Voz

María vivió una noche inolvidable en La Voz al cumplir su gran sueño: formar parte del programa de Antena 3. La artista interpretó con sensibilidad y magia ‘Somewhere Over the Rainbow’ de Ariana Grande, una actuación que enamoró a Mika y Pablo López, que se giraron para intentar convencerla.

A pesar de la pelea entre ambos, María lo tenía claro desde el principio. “Llevo siguiéndote ocho años, cada vez que has venido a Murcia yo he estado ahí”, confesó dirigiéndose a Pablo López, dejando claro su admiración por el coach malagueño.

El momento más especial llegó cuando Pablo quiso agradecerle sus palabras y subió con ella al escenario. Juntos interpretaron ‘El gato’, en un dúo improvisado al piano que emocionó a todos y dejó uno de los grandes momentos de la noche.

Con su decisión, María pasa a formar parte del equipo de Pablo López, empezando así su camino en La Voz 2025 con un arranque mágico y prometedor.

María, talent de La Voz

Entró con los ojos vendados y terminó con un pleno: este talent enamora con Coldplay

Este talent de La Voz Kids se olvida de la letra en mitad de la actuación y así reaccionan los coaches

Magia en La Voz: Nela emociona con ‘Someone Like You’ junto a Pablo López al piano

La emoción se apoderó del plató cuando Nela aceptó la petición de Yatra con esta canción.

Esta talent consigue el primer pleno de la temporada de La Voz 2025: “Esto lo has provocado con tu voz”

La artista se ha subido al escenario para interpretar ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz y enamorar a todos los coaches. ¡Menudo comienzo!

Magia y energía en el arranque de La Voz: los coaches hacen vibrar al público con dos versiones únicas

