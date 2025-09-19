Una fan de Pablo López cumple su sueño al cantar con su ídolo en La Voz: “Llevo siguiéndote ocho años”

María vivió una noche inolvidable en La Voz al cumplir su gran sueño: formar parte del programa de Antena 3. La artista interpretó con sensibilidad y magia ‘Somewhere Over the Rainbow’ de Ariana Grande, una actuación que enamoró a Mika y Pablo López, que se giraron para intentar convencerla.

A pesar de la pelea entre ambos, María lo tenía claro desde el principio. “Llevo siguiéndote ocho años, cada vez que has venido a Murcia yo he estado ahí”, confesó dirigiéndose a Pablo López, dejando claro su admiración por el coach malagueño.

El momento más especial llegó cuando Pablo quiso agradecerle sus palabras y subió con ella al escenario. Juntos interpretaron ‘El gato’, en un dúo improvisado al piano que emocionó a todos y dejó uno de los grandes momentos de la noche.

Con su decisión, María pasa a formar parte del equipo de Pablo López, empezando así su camino en La Voz 2025 con un arranque mágico y prometedor.