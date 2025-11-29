Antena 3 LogoAntena3
Actuación | Primera semifinal

Diva vuelve a enamorar en La Voz con su fado en la primera Semifinal

La talent continua su camino en el equipo Mika con este tema de Dulce Pontes.

Diva vuelve a enamorar en La Voz con su fado en la primera Semifinal

Celia Gil
Diva estrenó equipo en la primera semifinal de La Voz. La talent portuguesa, que inicialmente eligió a Malú, terminó formando parte del equipo de Mika tras ser robada en los Asaltos, un giro que marcó su camino en el concurso.

En esta ocasión, Diva apuesta por la esencia que la define y que enamoró al público desde el primer día: el fado. La artista interpreta ‘Cançao do mar’ de Dulce Pontes, un tema cargado de emoción y raíces que le permite mostrar esa sensibilidad única con la que ya ha dejado huella en el programa.

Con una actuación profunda, elegante y llena de verdad, Diva ha hipnotizado a su coach durante todo el tema. "Has dejado el mundo alrededor de ti para meterte en la canción sin pensar en las consecuencias", ha querido recalcar Mika. ¡Disfruta de la actuación de la talent al completo en el vídeo de arriba!

