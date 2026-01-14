El sábado a las 22:00 horas
Una noche de vértigo, emoción y sorpresas, este sábado nueva entrega de La ruleta de la suerte noche
Jorge Fernández y Laura Moure presentan un nuevo programa de La ruleta de la suerte noche. El concurso que triunfa las noches de los sábados y que reparte miles de euros entre sus concursantes.
La ruleta de la suerte noche se ha convertido en el programa líder de la noche de los sábados.
El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure llega con una nueva entrega donde las sorpresas, la emoción y los premios están asegurados.
Con una banda de escándalo encabezada por Joaquín Padilla y Tayra Taylor, La ruleta de la suerte noche pondrá en pie a todos para disfrutar de esta nueva entrega el sábado a las 22:00 horas.
