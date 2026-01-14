Una noche de vértigo, emoción y sorpresas, este sábado nueva entrega de La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche se ha convertido en el programa líder de la noche de los sábados.

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure llega con una nueva entrega donde las sorpresas, la emoción y los premios están asegurados.

Con una banda de escándalo encabezada por Joaquín Padilla y Tayra Taylor, La ruleta de la suerte noche pondrá en pie a todos para disfrutar de esta nueva entrega el sábado a las 22:00 horas.