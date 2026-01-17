Antena3
Este concursante consigue 5.600 euros en una sola tirada: “Esto ha sido casi mínimo esfuerzo”

Lolo está consiguiendo mucho dinero, pero la mayoría se los debe a los errores de su compañera y la mala suerte en las tiradas.

Lolo, concursante de La ruleta de la suerte noche

En La ruleta hay que tener buena puntería y suerte, para María José ha sido complicado aumentar el marcador con estos dos factores jugando en su contra. Todo esto ha beneficiado a Lolo, quien ha aprovechado la pérdida de turno de su compañera para ir sumando a su marcador.

Jorge Fernández se ha lamentado por la mala tirada de María José, “le has dejado con 2.800 euros y el panel casi hecho”. Lolo no está dejando pasar las oportunidades y ha aprovechado para intentar resolver el panel.

A pesar de haberlo podido resolver de primeras, el concursante ha hecho una tirada más, duplicando su marcador y finalizando con 5.600 euros habiendo tirado una sola vez.

