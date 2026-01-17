La banda deja boquiabierto a Jorge Fernández con este temazo: “¡Qué canción más bonita!”

Siempre que toca panel musical la banda está lista para deleitar a todos los presentes con la mejor interpretación de la canción seleccionada. Esta vez ha sido una canción del repertorio de Nancy Sinatra.

El panel ha sido resuelto por Desi, quien lo ha celebrado por todo lo alto al ser el primer panel que conseguía y por lo tanto el estreno de su marcador. El concursante ha estado cerca de llevarse el premio en paneles anteriores, pero no ha sido así hasta el panel musical en el que ha acertado la frase oculta.

Con el panel resuelto, la banda ha comenzado a sonar y la balada ha hecho que todos se moviesen al son de la música. “¡Qué bien sonáis los seis a la vez!” ha exclamado el presentador, quien se ha quedado perplejo con la canción.

Revive el emotivo momento pinchando en el vídeo.