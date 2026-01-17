Antena3
La ruleta de la suerte noche arranca con grandes sorpresas: “Tenemos unos premios ¡impresionantes!”

La edición especial de La ruleta de la suerte arranca por todo lo alto, pero cumpliendo con el reparto de premios y diversión.

Laura Moure y Jorge Fernández

Laura Moure y Jorge Fernández han dado la bienvenida a los tres concursantes de la noche. Los presentadores forman uno de los mejores dúos de la televisión tanto en la edición de diario como en la entrega especial.

Una de las piezas claves del programa es la espectacular banda que lideran Tayra Taqylor y Joaquín Padilla. Los músicos acompañan el programa con increíbles interpretaciones de temazos, con los que ponen a todo el plató a mover el esqueleto.

No te pierdas la edición especial de La ruleta de la suerte, esta noche en Antena 3.

