Hasta 100.000 euros en La ruleta de la suerte noche: “Hay una combinación que me encanta: entretenimiento y dinero”

Miles de premios en La ruleta noche, no te pierdas una nueva entrega del programa líder de la noche de los sábados, hoy a las 22:00 horas en Antena 3.

La ruleta de la suerte noche

El programa ofrece una nueva entrega con un premio de 100.000 euros esperando a que alguien lo consiga y con la divertida compañía de Laura Moure y Jorge Fernández.

Las expectativas son muy altas, hasta la fecha nadie ha conseguido ganar el gran premio del formato especial de La ruleta de la suerte. “Vosotros en casa os vais a entretener seguro” ha reafirmado el presentador.

Este programa no sería lo mismo sin la “magnífica banda”, presentada por Laura Moure. Los cantantes Joaquín Padilla y Tayra Taylor encabezan el ritmo del programa, acompañados por los increíbles músicos que la componen.

No te pierdas un nuevo programa de La ruleta de la suerte noche, este sábado en Antena 3.

Nunca pensó que las rebajas podrían hacerle tanto daño, pero detrás de aquella sensación de euforia inmediata, hubo un malestar que le dejó sin dinero y reflejo su gran problema: la adicción a las compras.

