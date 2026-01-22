Antena3
Mejores momentos | 22 de enero

¡Vaya fiasco! Cuatro intentos de conseguir la letra oculta terminan en quiebra doble

Cristina estaba a punto de resolver el Panel de la Letra Oculta cuando Jorge Fernández le ha enseñado el supercomodín.

Los tres concursantes aspiran a conseguir el supercomodín en el Panel de la Letra Oculta, porque después les puede facilitar mucho la vida ante jugadas desastrosas que ocurren por sorpresa.

Cristina ya había decidido resolver cuando Jorge Fernández le ha recordado que aún no había salido la letra oculta. Justo en este momento ha comenzado a cambiar su suerte.

Si bien ha añadido dinero las cuatro veces que ha intentado levantar la letra oculta, al final se ha quedado sin nada al caer en la quiebra. Una faena que seguramente no volverá a repetir.

