En el último momento, pero 1.500 euros de premio, ¡espectacular!

El concursante se ha mantenido a la espera para poder arrebatarles algo a sus compañeros. No ha sido hasta el último panel en el que Joel ha podido usar su me lo quedo y sumar una increíble cifra.

A pesar de ser el panel del bote, el concursante ha ido paso a paso. A falta de aclarar una palabra, ha hecho una tímida tirada hacia el bote, pero se ha quedado a un par de gajos.

“estoy nervioso”, ha confesado Joel. Al final ha logrado un gran marcador de 500 euros que sumados a los 1.000 del premio que le ha quitado a su compañero se ha llevado 1.500 euros para cerrar su programa.

Gran marcador de Joel.