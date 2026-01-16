MEJORES MOMENTOS | 16 DE ENERO
En el último momento, pero 1.500 euros de premio, ¡espectacular!
Joel no ha tenido mucha suerte durante el programa, pero en el último panel le ha dado la vuelta con este premiazo.
El concursante se ha mantenido a la espera para poder arrebatarles algo a sus compañeros. No ha sido hasta el último panel en el que Joel ha podido usar su me lo quedo y sumar una increíble cifra.
A pesar de ser el panel del bote, el concursante ha ido paso a paso. A falta de aclarar una palabra, ha hecho una tímida tirada hacia el bote, pero se ha quedado a un par de gajos.
“estoy nervioso”, ha confesado Joel. Al final ha logrado un gran marcador de 500 euros que sumados a los 1.000 del premio que le ha quitado a su compañero se ha llevado 1.500 euros para cerrar su programa.
Gran marcador de Joel.
