MEJORES MOMENTOS | 16 DE ENERO
¡Suma y sigue!, Raquel logra un premio de 850 euros
La concursante ha logrado un gran premio en un panel complicado.
Publicidad
En este programa, Raquel ha logrado un marcador muy anómalo, sumando grandes premios y acumulando una cifra espectacular. La concursante ha añadido 850 euros más a su marcador.
Raquel ha comenzado estrenando el panel y no ha dado la oportunidad a sus compañeros de optar a nada. Ha estado sobresaliente y con mucha confianza en las tiradas, lo que le ha permitido resolver plácidamente.
Raquel ha ejecutado muy bien su hazaña, sumando 850 euros más a los más de 6.000 que había logrado en un panel anterior. La concursante lo ha celebrado por todo lo alto.
Publicidad