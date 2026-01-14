Mejores momentos | 14 de enero
Sara completa en solitario un panel de casi mil eurazos en La ruleta de la suerte
La concursante del atril amarillo estaba dispuesta a seguir tirando hasta que ha escuchado la cantidad de dinero que ya tenía acumulada.
Publicidad
La concursante del atril amarillo ha conseguido completar un panel increíble. Ella sola ha ido destapando cada letra hasta terminar resolviendo.
Sara ha tenido la posibilidad de llevarse también el Gran Premio, pero finalmente solo ha llegado a conseguir la primera parte.
Justo cuando iba a continuar jugando, Jorge Fernández le ha dicho todo el dinero que ya tenía acumulado en su atril y Sara ha decidido parar para resolver. ¡Enhorabuena!
Publicidad