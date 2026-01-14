Sara completa en solitario un panel de casi mil eurazos en La ruleta de la suerte

La concursante del atril amarillo ha conseguido completar un panel increíble. Ella sola ha ido destapando cada letra hasta terminar resolviendo.

Sara ha tenido la posibilidad de llevarse también el Gran Premio, pero finalmente solo ha llegado a conseguir la primera parte.

Justo cuando iba a continuar jugando, Jorge Fernández le ha dicho todo el dinero que ya tenía acumulado en su atril y Sara ha decidido parar para resolver. ¡Enhorabuena!