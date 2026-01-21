Mejores momentos | 21 de enero
¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado
¡Qué curioso! Jorge Fernández ha desvelado de dónde procede este dicho popular que ha protagonizado uno de los paneles de La ruleta.
En La ruleta de la suerte no solo se divierten y juegan los concursantes, también se aprenden cosas curiosas.
Los tres concursantes han luchado por resolver este panel de la mejor manera posible, pero solo Irene ha conseguido dar con la tecla.
La concursante del atril azul ha resuelto el panel protagonizado por uno de los dicho más populares: "hacer novillos". Y Jorge Fernández ha aprovechado para desvelar su procedencia.
¡Un panel de lo más curioso!
