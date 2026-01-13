¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola

Mario ha llegado a La ruleta de la suerte pisando fuerte, porque este concursante no tiene bastante con resolver, sino que lo quiere hacer con ola incluida.

Así se lo ha propuesto, y así lo ha conseguido. "Es que es una presión resolver por más de 500 euros", reconoce Jorge Fernández al ver la valentía de Mario.

El concursante del atril rojo lleva ya tres paneles resueltos por más de 500 euros. ¿Será verdad eso de que el que la sigue la consigue?