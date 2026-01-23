Mejores momentos | 23 de enero
El pique de Andrea e Iker salpica a Ester: “Esto se llama Karma instantáneo”
Iker ha caído hasta en cuatro ocasiones en el Se lo doy y no ha querido compartir ninguna de ellas con Andrea.
¡A pesar de los ruegos de Andrea cada vez que Iker ha caído en el ‘Se lo doy’, el del atril amarillo no ha querido compartir nada con ella. No era nada personal, sino más bien cuestión de estrategia.
Pero a la del atril azul no le ha sentado nada bien, y cuando le ha llegado el turno y ha podido usar el ‘Me lo quedo’, Andrea se ha apoderado de todo lo que Iker le había regalado a Ester.
“Esto se llama Karma instantáneo”, afirma con regocijo Andrea. Algo que no ha recibido tan bien la tercera en discordia: Ester, la concursante del atril rojo que se ha visto arrollada por el pique entre sus compañeros de juego.
