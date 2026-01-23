Antena3
El pique de Andrea e Iker salpica a Ester: “Esto se llama Karma instantáneo”

Iker ha caído hasta en cuatro ocasiones en el Se lo doy y no ha querido compartir ninguna de ellas con Andrea.

¡A pesar de los ruegos de Andrea cada vez que Iker ha caído en el ‘Se lo doy’, el del atril amarillo no ha querido compartir nada con ella. No era nada personal, sino más bien cuestión de estrategia.

Pero a la del atril azul no le ha sentado nada bien, y cuando le ha llegado el turno y ha podido usar el ‘Me lo quedo’, Andrea se ha apoderado de todo lo que Iker le había regalado a Ester.

“Esto se llama Karma instantáneo”, afirma con regocijo Andrea. Algo que no ha recibido tan bien la tercera en discordia: Ester, la concursante del atril rojo que se ha visto arrollada por el pique entre sus compañeros de juego.

El mensaje de Jorge Fernández al público de La ruleta: “Le estáis agobiando”

Rollitos de salmón con aguacate y arroz

Arguiñano, maravillado con los rollitos de salmón con aguacate y arroz: "Se hace muy fácil y es un aperitivo perfecto"

'Felisuco' critica la subida de precios.
Choque de trenes

La dura reflexión de 'Felisuco' tras el accidente de tren de Adamuz: "Es la expresión máxima de la miseria humana"

Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"
Para 4 personas

Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"

La odisea de viajar de Madrid a Cataluña tras el accidente.
Accidente de Adamuz

Así viajamos de Córdoba a Madrid tras la tragedia del choque de trenes de Adamuz

Valoramos las alternativas disponibles para movernos de sur a norte de la península tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. Necesitamos mucho más tiempo y en algunos casos, mucho más dinero.

Nogueras ok
ENTREVISTA

Miriam Nogueras sobre las comparecencias tras los accidentes de tren: "¿Qué más tiene que pasar para que haya dimisiones?"

La portavoz de Junts en el Congreso confirmaba que han solicitado que el ministro Óscar Puente comparezca en las Cortes. El accidente de trenes en Adamuz también ha llevado a Miriam Nogueras a denunciar que la situación "no es puntual, es un problema crónico que sufrimos".

Análisis de la tragedia de Adamuz.

¿Hay personal y ‘trenes auscultadores’ suficientes para vigilar las vías de Alta Velocidad?

Hablan las víctimas del accidente de tren de Adamuz.

Un periodista cuestiona las llamadas tras el accidente de tren de Adamuz: "¿Cómo que tú estás sangrando?, si tú eres del Alvia no del Iryo"

La atención a los niños víctimas del accidente.

Aurora, la enfermera que atendió a los niños del accidente de tren de Adamuz: "Llegaban llorando y algunos no eran capaces de hablar de lo que les había pasado"

