Un panel de 525 euros tras muchos rebotes: “Sigues teniendo buena tirada”

La ruleta de la suerte ha arrancado este lunes repartiendo mucho dinero. El programa dirigido por Jorge Fernández y Laura Moure en el que tres concursantes han conseguido grandes marcadores.

No ha podido empezar mejor para Bego, la concursante ha resuelto los primeros paneles, sumando una gran cantidad desde el principio. En esta ocasión ha tenido que esperar a que sus compañeros fallasen para hacerse ella con el panel.

Tras varias tiradas, Bego se ha lamentado de no haber sido ella quien descifrase la letra oculta. Aún así, logra llevarse 525 eurazos de un panel bastante complicado. Sumando más de mil en su marcador.