El mensaje de Jorge Fernández al público de La ruleta: “Le estáis agobiando”

La concursante del atril rojo hace caso omiso a las indicaciones que le da el público de La ruleta de la suerte.

Ante la posibilidad de sumar más dinero a su marcador, el público insiste en que utilice el ‘Me lo quedo’, pero Ester no parece escuchar a nadie. Y a Jorge Fernández le surge la misma duda que nos queda a todos: “Yo creo que no sabe lo que tiene Iker”.

Sin embargo, la del atril rojo resuelve dicha duda y asegura que no quiere utilizar este gajo todavía. Y menos mal porque acto seguido ha caído en el ‘Se lo doy’, teniendo que deshacerse tanto del dinero acumulado en su atril como de los gajos que había ganado.

Ahora sí que no va a poder usar el gajo del ‘Me lo quedo’. No te pierdas el desenlace de esta jugada en el vídeo.