Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 23 de enero

El mensaje de Jorge Fernández al público de La ruleta: “Le estáis agobiando”

“Yo creo que no sabe lo que tiene Iker”, afirma el presentador sorprendido.

El mensaje de Jorge Fernández al público de La ruleta: “Le estáis agobiando”

Publicidad

La concursante del atril rojo hace caso omiso a las indicaciones que le da el público de La ruleta de la suerte.

Ante la posibilidad de sumar más dinero a su marcador, el público insiste en que utilice el ‘Me lo quedo’, pero Ester no parece escuchar a nadie. Y a Jorge Fernández le surge la misma duda que nos queda a todos: “Yo creo que no sabe lo que tiene Iker”.

Sin embargo, la del atril rojo resuelve dicha duda y asegura que no quiere utilizar este gajo todavía. Y menos mal porque acto seguido ha caído en el ‘Se lo doy’, teniendo que deshacerse tanto del dinero acumulado en su atril como de los gajos que había ganado.

Ahora sí que no va a poder usar el gajo del ‘Me lo quedo’. No te pierdas el desenlace de esta jugada en el vídeo.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Fin de la tregua política.

El periodista Manuel Martín, crítico con la gestión del accidente de tren de Adamuz: "Cada día que pasa vemos una muestra más de caos y descoordinación"

Julio Iglesias

El 'cumple y se te dará' del círculo de Julio Iglesias que denuncia Gema López: "Si te portas bien te iremos pasando cosas"

Novedades caso Julio Iglesias.

La periodista Elena Cabrera, tras el contraataque de Julio Iglesias: "Parece que quiere hacer un descrédito hacia sus extrabajadoras"

Ester, al resolver por 3.500 eurazos: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”
Mejores momentos | 23 de enero

Ester, al resolver por 3.500 eurazos: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”

Superviviente de los trenes del Alvia.
Superviviente Adamuz

"Le hicimos el torniquete con las manos, como pudimos": Los primeros auxilios improvisados tras el accidente de tren de Adamuz

El pique de Andrea e Iker salpica a Ester: “Esto se llama Karma instantáneo”
Mejores momentos | 23 de enero

El pique de Andrea e Iker salpica a Ester: “Esto se llama Karma instantáneo”

Iker ha caído hasta en cuatro ocasiones en el Se lo doy y no ha querido compartir ninguna de ellas con Andrea.

El mensaje de Jorge Fernández al público de La ruleta: “Le estáis agobiando”
Mejores momentos | 23 de enero

El mensaje de Jorge Fernández al público de La ruleta: “Le estáis agobiando”

“Yo creo que no sabe lo que tiene Iker”, afirma el presentador sorprendido.

Rollitos de salmón con aguacate y arroz

Arguiñano, maravillado con los rollitos de salmón con aguacate y arroz: "Se hace muy fácil y es un aperitivo perfecto"

'Felisuco' critica la subida de precios.

La dura reflexión de 'Felisuco' tras el accidente de tren de Adamuz: "Es la expresión máxima de la miseria humana"

Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"

Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"

Publicidad