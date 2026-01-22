Marina se queda a las puertas de ganar 3.000 euros más en la Final de La ruleta

La más joven de los tres concursantes que han venido hoy a La ruleta de la suerte, ha sido la afortunada en jugar la Gran Final.

Con 'Tres sinónimos' como pista y bastantes letras desveladas, la concursante del atril azul ha acertado dos de ellos en el último segundo.

Sin embargo, Marina no ha llegado a decir el tercer sinónimo del panel y se ha quedado a las puertas de sumar 3.000 eurazos a lo que ya tenía acumulado. ¡Una pena!