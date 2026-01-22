Mejores momentos | 22 de enero
Marina se queda a las puertas de ganar 3.000 euros más en la Final de La ruleta
Qué poquito ha faltado para que Marina acertase el Panel Final completo.
La más joven de los tres concursantes que han venido hoy a La ruleta de la suerte, ha sido la afortunada en jugar la Gran Final.
Con 'Tres sinónimos' como pista y bastantes letras desveladas, la concursante del atril azul ha acertado dos de ellos en el último segundo.
Sin embargo, Marina no ha llegado a decir el tercer sinónimo del panel y se ha quedado a las puertas de sumar 3.000 eurazos a lo que ya tenía acumulado. ¡Una pena!
