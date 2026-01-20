José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”

Los gajos que hay repartidos por la ruleta pueden ser clave a la hora de resolver un panel. Hay algunos que son más buscados que otros, uno de los más importantes es el supercomodín que se puede conseguir acertando el panel de la letra oculta.

José ha realizado una jugada muy arriesgada. Tras haber fallado una letra que no estaba en el panel, ha decidido usar el supercomodín, a pesar de que no tenía dinero.

Lo que podría haber sido un desastre se ha convertido en una gran decisión ya que no ha vuelto a fallar y ha logrado un espectacular premio de 600 euros. Con esa cantidad, José se ha acercado mucho a la final.