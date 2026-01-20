Antena3
MEJORES MOMENTOS | 20 DE ENERO

José consigue la primera ola del programa con un panel de más de 500 euros

La suerte ha sonreído al concursante del atril rojo, que ha terminado resolviendo el panel con ola incluida.

El programa de hoy de La ruleta ha tenido grandes momentos con sus tres concursantes dando lo mejor de si para alcanzar el máximo premio posible. José ha logrado el primer gran panel del programa.

El concursante ha ido resolviendo el panel acumulando mucho dinero en sus tiradas. Con el panel a falta de una consonante para ser resuelto, José no ha querido jugársela y lo ha completado con facilidad.

El concursante ha logrado 575 eurazos y se ha ganado la primera ola del programa. Revive el gran panel de José en el vídeo de arriba.

Beatriz de Vicente, derechos afectados

Beatriz de Vicente, sobre los derechos de los afectados y los abusos tras la tragedia de Adamuz: "Que lo denuncie, las multas son cuantiosas, ¡es ilegal!"

Un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz.

Julio, el héroe de 16 años que ayudó a las víctimas del tren de Adamuz: "Había gente que pensaba que estaba soñando y nos pedían que les despertáramos"

José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”

José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”
MEJORES MOMENTOS | 20 DE FEBRERO

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”

MEJORES MOMENTOS | 20 DE ENERO

Tragedia en la alta velocidad.
TRAGEDIA TRENES ADAMUZ

El bombero Víctor Manuel Fernández: "Hasta que no se levanten los vagones no podremos confirmar con certeza si hay más cuerpos"

Víctor Manuel Fernández, bombero especializado en catástrofes y excarcelaciones, ha intervenido en Espejo Público para explicar los protocolos que siguen los servicios de emergencia en tragedias como la ocurrida en Adamuz (Córdoba).

Susanna Griso se rompe al escuchar a Fidel
Choque trenes Adamuz

Susanna Griso se rompe al escuchar al padre de varios niños heridos en el accidente de tren de Adamuz: "No puedo tomar el relevo"

Las palabras de Fidel han conmovido a todos quienes le escuchaban. Es padre de un niño y una niña que han resultado heridos de cierta gravedad, necesitando ella una cirugía por una fractura en una pierna. Su hermano está en la UCI y ha perdido a su madre, abuela de los pequeños. Pese a todo da las gracias y toda una lección.

Cocina rápida con Karlos Arguiñano: receta de gallo asado con salsa pico de gallo ¡en 10 minutos!

Cocina rápida con Karlos Arguiñano: receta de gallo asado con salsa pico de gallo ¡en 10 minutos!

Analizamos con dos expertos el trágico accidente de tren en Adamuz

Dos expertos, sobre el accidente de tren en Adamuz: "Inaugurar nuevas vías es muy rentable electoralmente, pero el mantenimiento no da votos"

Sopa de pollo con estrellitas y tapioca

Karlos Arguiñano elabora una sopa exprés de pollo con estrellitas y tapioca

