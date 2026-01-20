MEJORES MOMENTOS | 20 DE ENERO
José consigue la primera ola del programa con un panel de más de 500 euros
La suerte ha sonreído al concursante del atril rojo, que ha terminado resolviendo el panel con ola incluida.
El programa de hoy de La ruleta ha tenido grandes momentos con sus tres concursantes dando lo mejor de si para alcanzar el máximo premio posible. José ha logrado el primer gran panel del programa.
El concursante ha ido resolviendo el panel acumulando mucho dinero en sus tiradas. Con el panel a falta de una consonante para ser resuelto, José no ha querido jugársela y lo ha completado con facilidad.
El concursante ha logrado 575 eurazos y se ha ganado la primera ola del programa. Revive el gran panel de José en el vídeo de arriba.
