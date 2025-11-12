MEJORES MOMENTOS | 12 DE NOVIEMBRE
Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de Jennifer: “¡Mejor no se puede hacer!”
La concursante del atril amarillo ha conseguido los mejores obsequios del programa en un solo panel.
Publicidad
Jennifer ha resuelto este panel de la mejor forma posible: “Los muy sociables: hablan con todo el mundo con mucha soltura”. La concursante lo ha hecho a la perfección.
Jorge Fernández, el presentador, ha querido felicitarla: “¿Qué más se puede pedir en este panel? ¡Mejor no se puede hacer!”. Además, Jennifer ha sido quién ha comenzado con el panel y quien finalmente lo ha resuelto.
¡Enhorabuena Jennifer! Con este panel, aumentan sus posibilidades de jugar la final. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!
Publicidad