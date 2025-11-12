Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de Jennifer: “¡Mejor no se puede hacer!”

Jennifer ha resuelto este panel de la mejor forma posible: “Los muy sociables: hablan con todo el mundo con mucha soltura”. La concursante lo ha hecho a la perfección.

Jorge Fernández, el presentador, ha querido felicitarla: “¿Qué más se puede pedir en este panel? ¡Mejor no se puede hacer!”. Además, Jennifer ha sido quién ha comenzado con el panel y quien finalmente lo ha resuelto.

¡Enhorabuena Jennifer! Con este panel, aumentan sus posibilidades de jugar la final.