Mejores momentos | 14 de enero
Jorge Fernández confirma eso de “un día eres joven y al otro...” al confesar su película preferida
Titanic, La lista de Schindler y Pulp Fiction son algunas de las películas que han sonado tras resolver este panel. ¿Sabes cuál es la preferida de nuestro presentador?
Ángela, la concursante del atril rojo ha sido la afortunada al resolver este panel cuya pista es 'Un día eres joven y al otro...' tu película preferida cumple treinta años."No nos gusta este panel", ha bromeado Joaquín Padilla tras conocer cuántos años hace que se estrenó su película preferida.
