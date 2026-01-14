Jorge Fernández confirma eso de “un día eres joven y al otro...” al confesar su película preferida

Ángela, la concursante del atril rojo ha sido la afortunada al resolver este panel cuya pista es 'Un día eres joven y al otro...' tu película preferida cumple treinta años.

"No nos gusta este panel", ha bromeadotras conocer cuántos años hace que se estrenó su película preferida.

Titanic, La lista de Schindler y Pulp Fiction son algunas de las películas que han sonado tras resolver este panel. ¿Sabes cuál de ellas es la favorita de Jorge Fernández? Descúbrelo en el vídeo.