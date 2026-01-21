Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Joaquín lo ha tenido muy crudo durante todo el programa. El concursante del atril rojo ha perdido el turno en numerosas ocasiones y por diferentes razones.

Decir una letra que no estaba en el panel, caer en el gajo del pierde turno, ha caído también en el Se lo doy y en la Quiebra. Todo un cúmulo de malas decisiones que ha terminado de la mejor forma posible.

Ya en el Panel con Bote, la suerte de Joaquín ha dado tal giro que no solo se ha hecho con el gajo dorado sino que tenía tanto dinero acumulado que ha pasado a jugar la Gran Final. ¡Bravo!