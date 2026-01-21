Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 21 de enero

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Joaquín es la prueba fehaciente de cómo la suerte puede dar un giro rotundo e inesperado en La ruleta.

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Publicidad

Joaquín lo ha tenido muy crudo durante todo el programa. El concursante del atril rojo ha perdido el turno en numerosas ocasiones y por diferentes razones.

Decir una letra que no estaba en el panel, caer en el gajo del pierde turno, ha caído también en el Se lo doy y en la Quiebra. Todo un cúmulo de malas decisiones que ha terminado de la mejor forma posible.

Ya en el Panel con Bote, la suerte de Joaquín ha dado tal giro que no solo se ha hecho con el gajo dorado sino que tenía tanto dinero acumulado que ha pasado a jugar la Gran Final. ¡Bravo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Noelia, superviviente accidente

Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

CEBO

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos los dos accidentes de tren que han paralizado el país

¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado
Mejores momentos | 21 de enero

¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado

Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"
Mejores momentos | 21 de enero

Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"

Cuñado desaparecido Adamuz
TRENES ADAMUZ

Javier, cuñado de uno de los desaparecidos en el choque de trenes de Adamuz: "Él nos decía que no cogiéramos el tren"

Agustín Fadón, cuñado de Javier, está desaparecido desde el domingo 18. Pese a que su familia tiene poca esperanza, aún confía en recibir una llamada que les comunique algo, que les permita respirar con tranquilidad después de más de 48 horas de incertidumbre. Fue uno de los supervivientes del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, ocurrido en el año 2013, pero nada apunta a que haya corrido la misma suerte en esta ocasión.

Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes
Sábado a las 22 horas

Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes

Cada pareja de concursantes se enfrenta a ocho preguntas y tienen que intentar conservar el máximo de dinero posible hasta el final.

Eduardo Navarrete ante la apnea

Eduardo Navarrete ante la apnea: "Yo tengo la capacidad pulmonar de Terelu Campos"

Ignacio Barrón, Pdte. CIAF

El Presidente de la CIAF, tras las palabras del ministro Puente sobre el accidente: "Creo que no se trata de un pecado de juventud después de ocho meses"

"Un postre sencillo y muy fácil de elaborar": strudel de pera de Eva Arguiñano

"Un postre sencillo y muy fácil de elaborar": strudel de pera de Eva Arguiñano

Publicidad