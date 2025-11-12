Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 12 DE NOVIEMBRE

¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte

Dani, el concursante del atril rojo, ha confesado que piensa copiar esta regla del presentador.

¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Dani ha resuelto este panel que trataba sobre la ‘ley de Murphy’ y Jorge Fernández ha revelado un truco casero que cumple siempre. El presentador ha comentado: “Si en dos años no lo necesito, a la basura”.

Rápidamente, a Dani le ha fascinado la súper idea de Jorge Fernández y el concursante del atril rojo, ha confesado que piensa copiar esta regla. Una vez más, Jorge ha demostrado que su simpatía en el programa va acompañada de ingenio y trucos que inspiran a muchos.

¡No te lo puedes perder! ¡Descubre el truco completo del presentador de La ruleta de la suerte en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte

¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte cumple nuevos sueños este sábado con risas, sorpresas y emociones

La ruleta de la suerte noche cumple nuevos sueños este sábado con risas, sorpresas y emociones

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de Jennifer: “¡Mejor no se puede hacer!”

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de Jennifer: “¡Mejor no se puede hacer!”

Jordi Sevilla responde a "la pregunta del becario"
LA PREGUNTA DEL BECARIO

Jordi Sevilla responde a quienes aseguran que sus críticas hacen daño al PSOE: "Quien hace daño es la dirección del partido"

Muere su inquilina y okupa su casa.
CUIDADORA OKUPA

Fallece y su cuidadora le okupa la casa: "Ha cambiado la cerradura y no se quiere ir"

Andy y Lucas
Andy Sin Lucas

Una persona del entorno de Andy y Lucas cuenta una realidad distinta: "Se hacían trampas constantemente"

La separación de Andy y Lucas no ha puesto fin a la guerra entre los músicos. Tras la disolución de la banda los mensajes de uno contra otro van a más y parece que habrá consecuencias legales. Alguien cercano a los artistas asegura que no todo es como parece.

Rollo suizo con crema de limón: un postre fácil e irresistible de Eva Arguiñano
Para 6 personas

Rollo suizo con crema de limón: un postre fácil e irresistible de Eva Arguiñano

La cocinera nos presenta en esta ocasión un dulce que puede preparar cualquier persona con un nivel básico de cocina y con el que está segura de que conquistaréis a toda la familia.

Un plato que "resucita a los muertos": sopa de fideos con bolitas de carne

Un plato que "resucita a los muertos": sopa de fideos con bolitas de carne

El sustituto de Mazón.

Así es Juan Francisco Pérez Llorca, sustituto de Carlos Mazón: "En Génova desconfían de él"

Jorge Calabrés, sobre Leire Díez

El periodista Jorge Calabrés, sobre Leire Díez y el vídeo sexual del fiscal Grinda: "Una operación de cloaca pura"

Publicidad