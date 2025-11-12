MEJORES MOMENTOS | 12 DE NOVIEMBRE
¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte
Dani, el concursante del atril rojo, ha confesado que piensa copiar esta regla del presentador.
Publicidad
Dani ha resuelto este panel que trataba sobre la ‘ley de Murphy’ y Jorge Fernández ha revelado un truco casero que cumple siempre. El presentador ha comentado: “Si en dos años no lo necesito, a la basura”.
Rápidamente, a Dani le ha fascinado la súper idea de Jorge Fernández y el concursante del atril rojo, ha confesado que piensa copiar esta regla. Una vez más, Jorge ha demostrado que su simpatía en el programa va acompañada de ingenio y trucos que inspiran a muchos.
¡No te lo puedes perder! ¡Descubre el truco completo del presentador de La ruleta de la suerte en el vídeo de arriba!
Publicidad