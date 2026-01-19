¡Increíble! De cero a 1.425 euros en un solo panel: “He sido muy burro siempre”

Este lunes, el concurso líder del medio día ha repartido grandes premios. Miguel ha sido uno de los concursantes que, a pesar de no haber empezado con buen pie, ha sabido darle la vuelta a la situación.

Hasta ese momento, Bego estaba siendo la líder del programa, habiendo ganado todos los paneles hasta el momento. Miguel no se ha rendido y a mitad del programa ha resuelto un increíble panel con un premio de 1.425 euros.

El concursante ha logrado acumular 425 euros durante el panel. Pero, además, ha sumado el valor del gran premio a su marcador, lo que le ha permitido ganar mil euros más.