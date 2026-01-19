Antena3
¡Increíble! De cero a 1.425 euros en un solo panel: “He sido muy burro siempre”

Miguel ha resuelto su sequía a mitad del programa y de la mejor manera posible.

Este lunes, el concurso líder del medio día ha repartido grandes premios. Miguel ha sido uno de los concursantes que, a pesar de no haber empezado con buen pie, ha sabido darle la vuelta a la situación.

Hasta ese momento, Bego estaba siendo la líder del programa, habiendo ganado todos los paneles hasta el momento. Miguel no se ha rendido y a mitad del programa ha resuelto un increíble panel con un premio de 1.425 euros.

El concursante ha logrado acumular 425 euros durante el panel. Pero, además, ha sumado el valor del gran premio a su marcador, lo que le ha permitido ganar mil euros más.

Un panel de 525 euros tras muchos rebotes: “Sigues teniendo buena tirada”

Daniel Arroyo recuerda su trabajo en un desastre similar al choque de trenes de Ademuz: "Se te queda muy grabado el sonido de los móviles que no puedes coger"

El cuponero de Adamuz ayudó a más de 15 pasajeros de los trenes accidentados: "Sigo temblando por las imágenes que tengo grabadas en mi cabeza"

Juanma Moreno (PP) advierte que ascenderá el número de muertos tras el choque de trenes en Adamuz: "Están tapados por el propio vagón"

Marina, compañera de Espejo Público, cuenta por qué no cogió el tren accidentado: "Quería estar más tiempo con la familia"

La joven no ha podido llegar a Madrid donde trabajaba la mañana de este lunes. Marina Aguilar es redactora de Espejo Público y se disponía a salir de la estación María Zambrano de Málaga en el tren siguiente al Alvia que colisionó con el Iryo que había descarrilado en Ademuz, Córdoba.

La curiosa anécdota de cómo José Yélamo conoció a Willy Bárcenas: "Yo me lo callé por no ser imprudente, pero él me reconoció"

José Yélamo y Willy Bárcenas se han hecho grandes amigos gracias a El Desafío, pero el periodista nos ha confesado que ya se conocían de antes. Yélamo fue el encargado de hacer guardias en casa de su padre antes de ser encarcelado cuando trabajaba como reportero.

Agustín reconoce que la terrible imagen que se encontró en las vías tras el choque de trenes en Adamuz no le permitió seguir allí: "Pensé que arriba ayudaba más"

Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío: "¿Qué más se les va a ocurrir?"

La hija de Alberto, embarazada de 5 meses que iba en uno de los trenes que han chocado en Adamuz, se encuentra en la UCI sedada y su bebé tiene latido

