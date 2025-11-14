Los fallos de Lucía y Raquel dejan el panel en bandeja a Fran: “¡Qué suerte!”

Todo iba viento en popa para Fran, con el panel casi resuelto y un marcador bastante abundante, pese a las dudas se ha decidido por resolver lo que le ha llevado a fallar en una letra y tener que ceder el turno.

Cuando parecía que no tenía nada que hacer, sus dos compañeras han desperdiciado su oportunidad de resolver y le han concedido a Fran una oportunidad que ni él mismo se esperaba. “Ahora, como te ha dicho Lucía donde tú has fallado, lo tenemos claro” le ha insistido Jorge Fernández para que no cometiese el mismo error a la hora de resolver.