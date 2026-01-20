MEJORES MOMENTOS | 20 DE FEBRERO
Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”
Aharón ha logrado un espectacular premio con el que estrena su marcador.
La ruleta de la suerte es el programa más exitoso del mediodía. Para que funcione tan bien, los concursantes tienen que dar lo mejor y en el día de hoy no ha sido menos.
Aharón ha logrado resolver el panel de principio a fin, pese a haber caído en el se lo doy nada más empezar el panel. El concursante ha sabido reponerse y ha logrado no volver a equivocarse en sus tiradas.
Con 700 euros en su marcador y el panel claro, ha decidido resolver para no perder el premio. Increíble hazaña de Aharón que se lleva un muy buen premio y le puede ayudar mucho a meterse en la final.
