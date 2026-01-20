Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”

La ruleta de la suerte es el programa más exitoso del mediodía. Para que funcione tan bien, los concursantes tienen que dar lo mejor y en el día de hoy no ha sido menos.

Aharón ha logrado resolver el panel de principio a fin, pese a haber caído en el se lo doy nada más empezar el panel. El concursante ha sabido reponerse y ha logrado no volver a equivocarse en sus tiradas.

Con 700 euros en su marcador y el panel claro, ha decidido resolver para no perder el premio. Increíble hazaña de Aharón que se lleva un muy buen premio y le puede ayudar mucho a meterse en la final.