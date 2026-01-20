Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 20 DE FEBRERO

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”

Aharón ha logrado un espectacular premio con el que estrena su marcador.

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”

Publicidad

La ruleta de la suerte es el programa más exitoso del mediodía. Para que funcione tan bien, los concursantes tienen que dar lo mejor y en el día de hoy no ha sido menos.

Aharón ha logrado resolver el panel de principio a fin, pese a haber caído en el se lo doy nada más empezar el panel. El concursante ha sabido reponerse y ha logrado no volver a equivocarse en sus tiradas.

Con 700 euros en su marcador y el panel claro, ha decidido resolver para no perder el premio. Increíble hazaña de Aharón que se lleva un muy buen premio y le puede ayudar mucho a meterse en la final.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Beatriz de Vicente, derechos afectados

Beatriz de Vicente, sobre los derechos de los afectados y los abusos tras la tragedia de Adamuz: "Que lo denuncie, las multas son cuantiosas, ¡es ilegal!"

Un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz.

Julio, el héroe de 16 años que ayudó a las víctimas del tren de Adamuz: "Había gente que pensaba que estaba soñando y nos pedían que les despertáramos"

José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”

José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”
MEJORES MOMENTOS | 20 DE FEBRERO

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”

José consigue la primera ola del programa con un panel de más de 500 euros
MEJORES MOMENTOS | 20 DE ENERO

José consigue la primera ola del programa con un panel de más de 500 euros

Tragedia en la alta velocidad.
TRAGEDIA TRENES ADAMUZ

El bombero Víctor Manuel Fernández: "Hasta que no se levanten los vagones no podremos confirmar con certeza si hay más cuerpos"

Víctor Manuel Fernández, bombero especializado en catástrofes y excarcelaciones, ha intervenido en Espejo Público para explicar los protocolos que siguen los servicios de emergencia en tragedias como la ocurrida en Adamuz (Córdoba).

Susanna Griso se rompe al escuchar a Fidel
Choque trenes Adamuz

Susanna Griso se rompe al escuchar al padre de varios niños heridos en el accidente de tren de Adamuz: "No puedo tomar el relevo"

Las palabras de Fidel han conmovido a todos quienes le escuchaban. Es padre de un niño y una niña que han resultado heridos de cierta gravedad, necesitando ella una cirugía por una fractura en una pierna. Su hermano está en la UCI y ha perdido a su madre, abuela de los pequeños. Pese a todo da las gracias y toda una lección.

Cocina rápida con Karlos Arguiñano: receta de gallo asado con salsa pico de gallo ¡en 10 minutos!

Cocina rápida con Karlos Arguiñano: receta de gallo asado con salsa pico de gallo ¡en 10 minutos!

Analizamos con dos expertos el trágico accidente de tren en Adamuz

Dos expertos, sobre el accidente de tren en Adamuz: "Inaugurar nuevas vías es muy rentable electoralmente, pero el mantenimiento no da votos"

Sopa de pollo con estrellitas y tapioca

Karlos Arguiñano elabora una sopa exprés de pollo con estrellitas y tapioca

Publicidad