Esta concursante resuelve el panel en una sola tirada y se lleva ¡6.500 eurazos!

En La ruleta nunca se sabe cuánto dinero te puedes llevar. La edición especial de los sábados por la noche suele tener premios más gordos, pero esta concursante ha demostrado que aquí también se pueden ganar mucho dinero.

Raquel ha acumulado muchos gajos en los que ha guardado comodines, doble letra, etc. Con una sola tirada, ha acertado en el complicado gajo de los 1.000 euros y ha ido sumando sin tener que volver a sumar.

La incredulidad de la concursante ha sido mayúscula. Con 6.500 euros en sus manos y el panel casi resuelto. La alegría se ha apoderado de Raquel, “me tiemblan las piernas” ha confesado tras resolver.

Espectacular premio para Raquel en La ruleta de la suerte.