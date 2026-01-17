El error garrafal que dejó a David sin dinero, sin gajos y sin oportunidad en La ruleta de la suerte

Los concursantes siempre llegan con muchas ganas de jugar y divertirse en La ruleta de la suerte, pero también con muchos nervios.

Esto puede ser lo que le ha ocurrido a David, uno de los concursantes que ha venido esta semana.

Todo parecía ir sobre ruedas: David tenía el gajo del 'Me lo quedo' y el del 'Premio', además de 650 euros acumulados en su atril.

Había tenido la oportunidad de usar el 'Me lo quedo' con su compañera Ángela que, aunque no tenía dinero, sí que acumulaba gajos buenísimos que le habrían valido de mucho a David en el momento de la catástrofe.

Por una sola letra, David ha cometido un error garrafal que no olvidará. ¡Una pena!