Emoción en el plató de La ruleta por los 1.625 euros de esta concursante: "Mi padre estará llorando, solo pienso en él"

Marta ha conseguido una proeza, ganar más de 1.500 euros en un solo marcador.

Emoción en el plató de La ruleta por los 1.625 euros de esta concursante: “Mi padre estará llorando, solo pienso en él”

Jorge Fernández suele empatizar mucho con los concursantes y disfruta como el que más cuando logran grandes premios. Eso le ha pasado en este programa con Marta.

A pocos paneles del final, esta concursante ha logrado una increíble cifra. Acertando letra por letra y con muy buenas tiradas, atinando hasta en dos ocasiones en le gajo de los 200 euros.

Este marcador le sitúa como candidata para pasar a la final, a la espera del panel del bote. Aún así Marta se ha emocionado al pensar en sus padres, a lo que se ha añadido el presentador diciendo, “me gustaría verle por un agujerito”.

Mucha alegría en este programa de La Ruleta de la suerte.

Emoción en el plató de La ruleta por los 1.625 euros de esta concursante: “Mi padre estará llorando, solo pienso en él”

Emoción en el plató de La ruleta por los 1.625 euros de esta concursante: “Mi padre estará llorando, solo pienso en él”

Gonzalo fue uno de los primeros vecinos de Adamuz en acudir a la zona donde descarriló el tren para ofrecer ayuda de forma voluntaria. Él es un ciudadano muy querido, es el cuponero de sus vecinos. Se enteró, cogió su quad y se sumó a la Guardia Civil para sacar a los heridos de los trenes.

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno asegura que es previsible que el número de víctimas mortales tras el choque de Adamuz aumente en las próximas horas. Por el momento hay 39 víctimas confirmadas pero cuando la maquinaria pesada consiga mover el tren es probable que ascienda la cifra.

