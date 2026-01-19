Emoción en el plató de La ruleta por los 1.625 euros de esta concursante: “Mi padre estará llorando, solo pienso en él”

Jorge Fernández suele empatizar mucho con los concursantes y disfruta como el que más cuando logran grandes premios. Eso le ha pasado en este programa con Marta.

A pocos paneles del final, esta concursante ha logrado una increíble cifra. Acertando letra por letra y con muy buenas tiradas, atinando hasta en dos ocasiones en le gajo de los 200 euros.

Este marcador le sitúa como candidata para pasar a la final, a la espera del panel del bote. Aún así Marta se ha emocionado al pensar en sus padres, a lo que se ha añadido el presentador diciendo, “me gustaría verle por un agujerito”.

Mucha alegría en este programa de La Ruleta de la suerte.