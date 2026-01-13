Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de enero

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

Es la segunda concursante que cae en este gajo durante este mismo panel.

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

Publicidad

El juego ha estado reñido en este panel de La ruleta de la suerte. Antes que Elena, ha sido David el que ha caído en el gajo exprés. Sin embargo, el del atril rojo no ha querido levantarlo puesto que no sabía algunas de las letras que podía contener.

Un hecho que Elena ha sabido aprovechar a la perfección, porque cuando le ha llegado el turno solo quedaban unas pocas letras por levantar. Suficientes como para acumular mucho más dinero y terminar resolviendo por 750 euros.

“¡Qué bien lo has hecho!”, asegura emocionado Jorge Fernández al terminar de oír la resolución del panel.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Alonso Caparrós

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós, el presentador que vuelve a causar Furor

Menor torturado por amigo

El crudo testimonio del padre del niño presuntamente secuestrado y torturado por un amigo: "Me duermo con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndole cosas"

Julio Iglesias, acusado de agresión sexual.

Ana Requena, periodista que destapa a Julio Iglesias y sus supuestas agresiones: "Sabemos a lo que nos enfrentamos"

¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola
Mejores momentos | 13 de enero

¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”
Mejores momentos | 13 de enero

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

Entrevista a Susana Díaz.
EL PODCAST DE ESPEJO PÚBLICO

Estrenamos sección en Espejo Público, 'Espodcast' con Susana Díaz: "No creo que sea oportuno el manifiesto de Jordi Sevilla"

Espejo Público ha estrenado este martes 'El pódcast de Espejo Público' y lo hace con una entrevista sin filtros a Susana Díaz. La expresidenta andaluza se abre como nunca para analizar la crisis interna del PSOE, la falta de autocrítica tras las elecciones y el rumbo del partido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

Padres que desheredan a sus hijas.
ABANDONO Y RUPTURA

El duro testimonio de Juana, la madre que quiere desheredar a sus hijas: "Hace ya 20 años que me tienen despreciada"

Las reuniones familiares de Navidad no siempre traen reconciliación. Para algunas personas, estas fechas se convierten en el detonante de grandes decisiones. Es el caso de Juana Carrero que, tras pasar las fiestas sin sus hijas y sentirse abandonada, ha decidido desheredarlas, una situación que reabre el debate sobre los límites legales y emocionales de la herencia y el deber de cuidado hacia los padres.

Pollo con mango

Guiso fácil, ligero y barato de Karlos Arguiñano: pollo con mango

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Bea de Vicente, Julio Iglesias

Julio Iglesias se enfrentaría a duras penas de cárcel: "En República Dominicana la violación, de 10 a 15 años, en Bahamas cadena perpetua"

Publicidad