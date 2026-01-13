Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

El juego ha estado reñido en este panel de La ruleta de la suerte. Antes que Elena, ha sido David el que ha caído en el gajo exprés. Sin embargo, el del atril rojo no ha querido levantarlo puesto que no sabía algunas de las letras que podía contener.

Un hecho que Elena ha sabido aprovechar a la perfección, porque cuando le ha llegado el turno solo quedaban unas pocas letras por levantar. Suficientes como para acumular mucho más dinero y terminar resolviendo por 750 euros.

“¡Qué bien lo has hecho!”, asegura emocionado Jorge Fernández al terminar de oír la resolución del panel.