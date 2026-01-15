Antena3
Mejores momentos | 15 de enero

David tira de puntería para llegar al Bote y consigue 4.525 eurazos

El concursante del atril rojo no necesitaba fuerza para tirar en esta ocasión, sino puntería ¡y así ha sido!

David ha llegado pisando fuerte y ha jugado de escándalo durante todo el programa de La ruleta de la suerte.

Ya en el panel con Bote ha conseguido acumular 300 euros a los que ha sumado los 1.600 al resolver gracias al gajo dorado.

"¡Qué bien tirado!", exclama Jorge Fernández entusiasmado con esta última jugada de David.

El del atril rojo se va a casa más que contento y con el bolsillo lleno: nada más y nada menos que 4.525 euros para cumplir su sueño.

