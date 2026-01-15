El cambio radical de Joaquín Padilla que ya avisó en redes sociales ¡Por primera vez en 13 años!

La ruleta de la suerte ha comenzado como cada día con Joaquín Padilla presentando a los concursantes y presentadores, pero esta vez con un cambio radical.

El cantante de la banda del programa ya lo había avisado en sus redes sociales: por primera vez en 13 años lo veríamos totalmente diferente. ¡Y así ha sido!

Joaquín Padilla ha estrenado su nuevo look con un tema muy conocido de Carlos Baute.

¡Qué momentazo! No te puedes perder el vídeo.