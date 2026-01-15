Antena3
Mejores momentos | 15 de enero

El cambio radical de Joaquín Padilla que ya avisó en redes sociales ¡Por primera vez en 13 años!

El cantante de la banda de La ruleta de la suerte, Joaquín Padilla, ya avisó en sus redes sociales del cambio radical que veríamos en el programa.

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández

La ruleta de la suerte ha comenzado como cada día con Joaquín Padilla presentando a los concursantes y presentadores, pero esta vez con un cambio radical.

El cantante de la banda del programa ya lo había avisado en sus redes sociales: por primera vez en 13 años lo veríamos totalmente diferente. ¡Y así ha sido!

Joaquín Padilla ha estrenado su nuevo look con un tema muy conocido de Carlos Baute.

¡Qué momentazo! No te puedes perder el vídeo.

