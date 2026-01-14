La banda de La ruleta pone en pie al plató con este temazo de Celtas Cortos

Antena3
La ruleta de la suerte ha comenzado un día más con su habitual panel musical. En esta ocasión trata sobre un temazo muy conocido de Celtas Cortos.

La banda del programa lo ha dado todo a la hora de interpretarlo ¡y de qué forma!

El público, los concursantes, Jorge Fernández y Laura Moure han comenzado a bailar como si no hubiese un mañana. Todos emocionados porque además hacía tiempo que no escuchaban esta canción tan pegadiza.

"¡Pocas veces Chema se levanta del piano así!", reconoce Jorge Fernández sorprendido al terminar el tema.

