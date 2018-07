Lechazo y patatas a la manarra

Ingredientes (4p.):[[DEST:Consejo: Si queréis que las patatas se impregnen del sabor del majado, podéis “tajearlas” profundamente, verter encima el majado y hornearlas dejando la parte de la piel hacia abajo.]]

Para el lechazo:

½ lechazo

1 hogaza de pan

25 g de manteca de cerdo

4 dientes de ajo

vinagre

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Para las patatas:

4 patatas

2 dientes de ajo

aceite de oliva virgen extra

sal

1 guindilla cayena

perejil

Elaboración:

Coloca el lechazo en un recipiente apto para el horno, dejando la parte interior hacia arriba. Úntalo con la manteca y sazónalo. Agrega un poco de agua. Hornéalo a 180º C durante 60 minutos aproximadamente.

Maja en el mortero 4 dientes de ajo con un poco de perejil picado y una pizca de sal. Agrega un chorrito de vinagre y otro de aceite y mezcla bien. Riega la carne con el majado, agrega otro poco de agua, dale la vuelta y hornéalo a 190º C durante 45 minutos más. Lava las patatas, córtalas por la mitad y “tajéalas”. Es decir marcarlas con un cuchillo superficialmente sin llegar a cortarlas del todo formando una rejilla de cuadraditos. Maja en el mortero los 2 ajos con una pizca de sal. Agrega un poco de perejil picado, la cayena bien picadita y un chorrito de aceite. Unta la placa con la mitad del majado y sazona. Coloca encima las patatas dejando la parte de la piel hacia arriba. Úntalas por la parte superior con el resto del majado y hornéalas a 190º C durante 45 minutos. Sirve el lechazo, salséalo con el jugo que ha soltado la bandeja. Sirve las patatas y decora con una ramita de perejil. Acompaña con la hogaza de pan.