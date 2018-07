Alitas de pollo con maíz y su guarnición

Ingredientes (4p.): Consejo: Los papillotes quedan más bonitos si se hacen con papel de horno, pero es más fácil hacerlos con papel de aluminio.

16 alitas de pollo

8 lonchas finas de tocino ibérico

4 mazorcas de maíz (cocidas)

2 manzanas

80 g de guisantes

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

perejil

Elaboración:

Retira la punta de las alitas y corta cada una en 2 trozos. Retírales las grasitas de los bordes. Añade un poco de pimienta y envuelve cada una en un trozo de tocino ibérico. Coloca las alitas en una placa de horno y hornéalas a 200º C durante 30 minutos. Pela las manzanas y córtalas en 8 gajos (sin el corazón). Extiende 4 papeles de horno y reparte los gajos de manzana y los guisantes. Sazona y riega con aceite.Haz una especie de paquetitos y cierra herméticamente (puedes ayudarte con clips). Hornea a 200º C durante 15 minutos. Coloca las mazorcas en otra bandeja de horno, sazona y riega con aceite. Hornea a 200º C durante 15 minutos.Sirve las alitas con los papillotes (abiertos) y las mazorcas desgranadas. Espolvorea con perejil picado.